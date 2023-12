Novo rico na área: morador de Muqui ganha mais de 400 mil na lotofácil

Tem um novo rico na área: algum morador de Muqui ganhou mais de R$ 400 mil, mais precisamente R$ 433.439,23 no concurso 2981 da Lotofácil, que foi sorteado neste sábado (16).

Além da aposta do município sul capixaba, outras duas apostas vencedoras, uma de Alagoas e outra de São Paulo foram vencedoras, com 15 números acertados. As dezenas sorteadas são 01-02-05-06-09-10-13-14-17-19-20-21-22-24-25.

Na Lotofácil, ganha quem acertar 15, 14, 13, 12 ou 11 números sorteados, dentre os 25 disponíveis no volante de apostas. A aposta mínima, de 15 dezenas, custa R$ 3.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Os demais prêmios são: 14 acertos em 496 apostas, que vão levar R$ 785,27; 13 acertos em 10191 apostas, R$ 30; 12 acertos em 111154 apostas, R$ 12; e 11 acertos em 554775 apostas, R$ 6. Nessas últimas três faixas premiadas, os valores pagos são fixos.