Fundação de tecnologia oferece 61 bolsas de pesquisa no ES

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, em parceria com o Fundo Brasileiro para Biodiversidade – FUNBIO e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, estão com as inscrições abertas para 61 bolsas de pesquisa no âmbito do Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF Terrestre).

LEIA TAMBÉM: Piscicultura pauta debates em workshop em Alegre

Essas bolsas visam apoiar a implementação de ações para a preservação e manejo de ecossistemas. O projeto oferece oportunidades de pesquisa em centros e coordenações do ICMBio, com foco em diversas áreas, incluindo:

• Elaboração de protocolos de monitoramento da biodiversidade em Unidades de Conservação.

• Avaliação da efetividade das Unidades de Conservação na proteção de espécies ameaçadas.

• Elaboração e publicação de Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (PANs) territoriais.

• Implementação de PANs territoriais.

• Elaboração de sistemas e bancos de dados do ICMBio para integração.

• Avaliação do estado de conservação de espécies.

As inscrições para estas bolsas de pesquisa estarão abertas até o dia 17 de dezembro. Este é um convite para pesquisadores comprometidos com a conservação ambiental e interessados em contribuir ativamente para a preservação da biodiversidade em diferentes ecossistemas do Brasil.

“Acreditamos que essas bolsas de pesquisa representam uma oportunidade crucial para impulsionar ações concretas na preservação da biodiversidade em importantes regiões como a Caatinga, Pampa e Pantanal. Estamos ansiosos para receber propostas de pesquisa de alta qualidade e impacto positivo”, afirmou o Superintendente da FEST, Armando Biondo

Para mais informações sobre o edital e o processo de inscrição, os interessados podem acessar https://fest.org.br/editais/

SOBRE A FEST

A FEST é uma instituição jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, com atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao desenvolvimento institucional, tecnológico e inovação e transferência de conhecimento, proteção do meio ambiente e de apoio a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, Instituto Nacional Mata Atlântica – INMA, Hospital Universitário Antônio Cassiano de Morais – HUCAM/EBSERH e rede Hospitais Federais da EBSERTH e ao Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro – IPJBRJ. A instituição acumula anos de experiência e atuação em todo território brasileiro principalmente no Estado do Espírito Santo, sendo criada em 16/12/1998, visando gerenciar e apoiar a execução de programas e projetos em diversas áreas do conhecimento e de negócios, em parceria com entidades públicas, privadas e a sociedade de um modo geral.