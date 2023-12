Gestão municipal: estudo revela pontos positivos e negativos em Kennedy

O investimento em melhorias de estradas está entre os principais pontos positivos da gestão municipal de Presidente Kennedy.

Conforme mostra pesquisa do Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, em parceria com o site AQUINOTÍCIAS.COM, a área foi citada como destaque por 26,9% dos eleitores. Em seguida, aparecem as obras, com 22, 2%; saúde, com 7,8%, e infraestrutura com 5,7%.

O entrevistados também destacaram a educação e todas as áreas, com 4,4% cada; emprego, com 4,2%; administração, com 2,1%; segurança pública, com 1,6%; assistência social, com 1,3%; agricultura, com 1,0%; finanças, com 0,8%; saneamento básico e transporte, com 0,5% cada, e manutenção, com 0,3%.

Não sabem ou não responderam somaram 5,7%. Já entre aqueles que apontam como nenhum ponto positivo totalizaram 9,7% e outros, 0,8%.

Foto: Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas

Pontos negativos

Já entre os pontos negativos, a saúde lidera, com 28,46% das respostas dos entrevistados. Os dados ainda apontam que cerca de 19% dos eleitores afirmam que a gestão municipal de Presidente Kennedy não apresenta nenhum ponto negativo.

Em seguida, aparecem o emprego, com 9,1%; todas as áreas, com 5,0%; educação, com 4,2%; assistência social, com 3,9%; infraestrutura, com 3,7%; transporte, com 1,8%; estradas, com 1,3%; segurança, com 1,0%; administração, obras e manutenção, com 0,8% cada; finanças e meio ambiente, com 0,3% cada.

A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de dezembro 2023 e ouviu 383 eleitores da sede e dos distritos de Presidente Kennedy.

Foto: Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas