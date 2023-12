Governo do ES promove evento de fomento ao biogás e biometano

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), promove, nesta sexta-feira (8), o primeiro evento dedicado ao fomento do biogás e biometano no Espírito Santo, com o propósito de discutir estratégias para impulsionar esse setor considerado promissor.

O evento “Fomento ao Biogás e Biometano no ES” acontecerá no plenário da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), às 9h. O evento está sendo promovido pela Secretaria, mas conta com parcerias importantes como a ES Gás, Ambipar Response, Marca Ambiental, além da já citada FINDES.

LEIA TAMBÉM: Empresa fará investimento milionário em frota de ônibus 100% elétricos no ES

Atualmente, o uso do biometano como fonte de energia sustentável tem ganhado destaque em diversas empresas no Brasil e no exterior, impulsionando o crescimento da demanda e a implementação de metas ambiciosas para a produção e o consumo de biogás e biometano em todo o mundo.



Esse movimento é impulsionado pelo reconhecimento dos atributos ambientais do biometano de auxiliar na redução de gases do efeito estufa (GEE), ao ser utilizado como substituto do gás natural. As aplicações abrangem a geração de energia elétrica, térmica, o transporte e o uso residencial, além de contribuir para a produção de hidrogênio, aço, amônia e metanol.



De maneira resumida, o biometano é o biogás que passou por um processo de purificação mais avançado. Dele, provém um gás “mais puro”, já que o biogás ainda pode conter algumas impurezas. Essa pureza torna o biometano viável para uma série de aplicações, especialmente em um mundo cada vez mais preocupado com os efeitos de emissões de GEE.



Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, há uma perspectiva que o Brasil seja, ainda neste século, um dos cinco maiores produtores de biometano do mundo. “Há uma enorme quantidade de possibilidades de negócios sustentáveis nesse exato momento e, quem chegar primeiro, conseguirá os melhores negócios. É por isso que estamos abrindo diálogo com diversos setores do nosso Estado para, juntos, entendermos quais caminhos devemos seguir para alcançar o potencial que o Espírito Santo tem nesse campo. O potencial existe, mas ainda falta articulação. Esse é o principal objetivo do evento que faremos nesta sexta-feira (08)”, pontuou.



Primeiro evento de fomento ao biogás e biometano no Espírito Santo



A Seama reconhece o potencial do Estado no cenário de fomento do biogás e biometano, embora destaque que os atores envolvidos ainda estejam desarticulados, demandando políticas públicas específicas para viabilizar plenamente o setor. Por isso, a Secretaria realiza o primeiro evento dedicado ao fomento do biogás e biometano no Espírito Santo.



A iniciativa propõe reunir os principais stakeholders, por meio deste evento técnico, visando a discutir os caminhos para fomentar o setor e estabelecer políticas de investimentos estratégicos que criarão infraestrutura econômica, estimulando um ambiente propício para a atração de cadeias produtivas e oportunidades de investimento.



Este evento marca o ponto de partida para as discussões mais amplas sobre o tema, sendo crucial incentivar e promover iniciativas que abordem a temática. As inscrições podem ser feitas no seguinte link: https://bit.ly/evento-biometanoebiogas-es



A subsecretária de Estado de Fomento de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Impacto da Seama, Eizen Monteiro Wanderley, ponderou que o Espírito Santo tem o melhor ambiente regulatório para a comercialização do Biogás, graças à nova norma divulgada pela ARSP. “Há expectativa de que a gente consiga criar negócios que transformem resíduos sólidos e agroindustriais em matéria-prima para a produção de energia limpa (esterco de porco é um dos melhores insumos para biogás, por exemplo)”, frisou.



De acordo com a gerente de Integração e Desenvolvimento Sustentável da Seama, Fernanda Furtado, o Estado já tem regulamentação para a utilização do biometano em sua rede de distribuição de gás natural. “As possibilidades são inúmeras de utilização do biometano como substituto dos combustíveis fósseis. Além disso, a produção de biometano a partir de resíduos promove o descomissionamento de aterros e, consequentemente, a redução da necessidade de acondicionamento cada vez maior de resíduos”, completou.



No evento, estarão presentes os maiores nomes nacionais no assunto. Estarão aqui representantes da Associação Brasileira de Biogás (ABiogás) e representantes das maiores empresas produtoras (Ambipar, Renergisa e Marca) e compradoras (Arcellor) do setor, entre outros nomes de peso.



Serviço:



Confira a programação completa:



9h-9h30 – Credenciamento e café da manhã

9h30-10h – Abertura institucional

Painel 1 – Moderador: Felipe Rigoni – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo

10h-10h30 – O futuro descarbonizado começa com biogás

Leidiane Ferronato Mariani – Especialista em biogás, energia dos resíduos e sustentabilidade

10h30-11h00 – Biogás como solução energética

Angela Oliveira da Costa – EPE (Empresa de Pesquisa Energética)

11h-11h20 – Estudo de caso: Usina Termelétrica de biogás da Marca Ambiental e Liberum Energia

Diogo Ribeiro – Grupo Marca Ambiental

11h20-11h40 – Estudo de caso: Ambipar

Alessandro Trazzi – Ambipar Response

11h40-12h – Debate

12h – Intervalo

Painel 2 – Moderador(a): Fernanda Orletti

13h30-13h50 – Integração Biometano e Gás Natural – apresentação da resolução n° 65

Débora Niero – Diretoria de Gás Natural e Energia da ARSP

13h50-14h10 – A importância da infraestrutura de gasodutos

Raphael Pereira – Diretor Técnico Comercial da ES Gás

14h10-14h30 – Debate

Painel 3 – Moderador(a): Eizen Monteiro – Subsecretária de Estado de Fomento de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Impacto da SEAMA

14h30-15h00 – Biogás e Resíduos (do passivo ao ativo)

Bruna Jardim – ABiogás

15h00-15h30 – Incentivos fiscais e a tributação no setor

Rachel Freixo – SEDES

15h30-16h – Transição energética como instrumento de desenvolvimento econômico

Frederico Botelho – Coordenador de Desenvolvimento de Negócios da (Re)Energisa

16h-16h30 – Fomento e financiamento ao biogás

Marcelo Santive – BANDES

Rodolfo Harckbart Leal e Leonardo de Oliveira Boa – BANESTES

16h30-17h – Debate

17h – encerramento e coffee break