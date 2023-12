Guarda de Vitória prende quadrilha suspeita de sequestrar duas mulheres

Em uma ação bem articulada e rápida, equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) prenderam três suspeitos de sequestrar duas mulheres, na tarde desta quarta-feira (13), no Centro de Vitória.

O crime aconteceu pela manhã, na Grande Vitória, quando as vítimas, de 25 e 41 anos, seguiam de carro para o trabalho. Elas foram abordadas por quatro criminosos em um veículo Polo, de cor branca. Três deles – uma mulher e dois homens – desembarcaram e renderam as vítimas. As duas mulheres foram levadas para a zona rural de Viana, enquanto o carro que pertencia a uma delas foi levado para Carapina, na Serra, onde foi abandonado.

Ainda pela manhã, as vítimas foram liberadas após os bandidos extorquir dinheiro delas. Equipes da Guarda de Vitória conseguiram localizar onde elas estavam e, com apoio da Guarda Municipal de Viana, resgataram as mulheres.

“Os criminosos foram covardes pois além do roubo e de mantê-las reféns, ainda agrediram as vítimas. Com o uso da tecnologia e do trabalho incessante da Gerência de Inteligência foi possível identificar qual era o veículo usado pelos criminosos. Assim que o veículo passou pelo Cerco Inteligente de Vitória, agentes da Guarda de Vitória realizaram a abordagem, já na tarde desta quarta-feira, no Centro da Capital, sem chances para que os suspeitos tivessem qualquer reação”, destacou Amarílio Boni, secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória.

O trabalho para chegar aos suspeitos também contou o apoio de outras forças de segurança. Os detidos são dois homens, de 40 e 22 anos, e uma mulher de 18 anos. Esses dois últimos são namorados há cerca de um ano.

No Polo apreendido foram encontradas luvas, touca ninja e uma toalha usada para cobrir o rosto de uma das reféns. No veículo também havia perfume, roupa, tênis, óculos de sol e outros objetos pessoais das vítimas. Os três detidos foram levados para a Delegacia Antissequestro, que agora vai apurar a participação de outros integrantes da quadrilha.