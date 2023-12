Homem é atingido com pedrada na cabeça durante confusão em Mimoso

Um homem, de 41 anos, precisou ser socorrido para o hospital, na noite da última quinta-feira (14), após ser atingido com uma pedrada na cabeça, durante uma confusão generalizada, na Praça das Magueiras, no centro de Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para averiguarem uma confusão generalizada no local. Chegando lá, avistaram o homem, de 41 anos, de camisa azul, correndo atrás de um adolescente, de 16 anos.

Portanto, os policiais abordaram o homem de 41 anos e fizeram revista, mas nada foi encontrado. O homem estava com um corte na cabeça e escorrendo sangue. Questionado sobre o que teria acontecido, o homem disse que foi agredido por um rapaz que estava junto com o adolescente de 16 anos.

Diante da situação, os policiais perguntaram o adolescente o motivo da agressão, e ele respondeu que estava sendo ameaçado de morte com um canivete. Por conta disso, o amigo deu uma pedrada na cabeça da vítima, de 41 anos, para defendê-lo. Além disso, os militares tentaram localizar o suspeito, porém, não foi encontrado.

Entretanto, a vítima, de 41 anos, foi socorrida para o Hospital Apóstolo Pedro. Em seguida, foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os militares fizeram contato com a mãe do adolescente de 16 anos, mas sem sucesso. O adolescente, então, foi acompanhado pela conselheira tutelar para a delegacia.