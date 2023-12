Homem é atropelado por rabecão da Polícia Civil na BR-101

Um homem, de nome e idade não revelada, foi atropelado pelo rabecão da Polícia Civil, no fim da noite do último sábado (2), no km 166, da BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 23h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o rabecão, Ford Ranger, saiu de Vitória e seguia pela BR-101, sentido São Mateus, quando um homem atravessa a via fora da faixa e acabou sendo atropelado, não dando tempo do motorista frear.

A vítima foi socorrida pela equipe da Eco101 para o Hospital Geral de Linhares. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Segundo o condutor, familiares da vítima estiveram no local do atropelamento com o intuito de agredi-lo. Portanto, foi orientado a se manter em um local seguro até a chegada da polícia.