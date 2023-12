Acidente entre carreta e bicicleta deixa uma pessoa morta em Mimoso

Um ciclista morreu após ser atingido por uma carreta que trafegava no km 440, da BR-101, no município de Mimoso do Sul. O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (1), por volta das 21h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que ocorreu um acidente do tipo colisão entre uma carreta e uma bicicleta. Por conta da batida, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos e aguardava a chegada da polícia no local. O corpo da vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.