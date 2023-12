Homem é morto a pauladas após agredir a companheira em cidade do ES

Um homem foi morto com uma paulada na cabeça pelos enteados dentro de um bar, na tarde do último domingo (24), após agredir a própria companheira no bairro Aviação, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados e prosseguiu até o bairro para verificar a informação de que um homem havia sido agredido com uma paulada na cabeça. No local, os militares foram informados que o homem já tinha sido socorrido para o Hospital Roberto Silvares e que os suspeitos, que eram enteados da vítima, tinham fugido.

Em seguida, a equipe prosseguiu até o hospital, onde fez contato com a companheira da vítima, que informou que estava em um bar com o homem, quando ele teve uma crise de ciúmes e começou a agredi-la, momento em que seus filhos de 17 e 21 anos tomaram partido da briga para defendê-la, tendo um deles golpeado o homem na cabeça com um pedaço de madeira.

Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato.