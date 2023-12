Homem é morto a tiros no meio da rua em cidade do Espírito Santo

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no meio da rua, no fim da tarde do último sábado (2), no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.

Leia também: Carro é encontrado totalmente queimado em rodovia de Mimoso do Sul

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os moradores informaram que ouviram disparos de arma de fogo, e que ao irem na rua ver o que tinha acontecidoo, encontrou um homem caído. Policiais militares estiveram no local e encontararam a vítima morta.

Nenhum suspeito foi preso no momento do fato. A motivação do crime não foi informada. O corpo da vítima foi removido pela perícia da Polícia Civil.