Homem é preso por roubar carro e assaltar posto de combustível em Mimoso

Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), após assaltar um posto de combustível e roubar um carro, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul. A prisão ocorreu na tarde do último sábado (2).

A PM informou que, durante um patrulhamento realizado na Rua Governador Rangel, os policiais receberam informações de um morador que um homem, de cor parda e sem camisa, estava correndo com uma arma de fogo na cintura.

Diante das informações, os militares fizeram buscas na região e foram abordados por um homem, de 44 anos, desesperado, informando que havia acabado de ser assaltado. Segundo a vítima, o assaltante apontou a arma para a cabeça dele e ordenou que saísse do veículo, um Fiat Pálio, de cor prata.

Entretanto, os policiais fizeram ronda e avistaram o veículo próximo ao local do assalto. Foi dado ordem de parada, porém, o condutor não obedeceu e fugiu, jogando o carro para cima de um policial militar. Os policiais fizeram disparos e conseguiram parar o veículo.

Portanto, durante buscas pessoais, foram encontrados um simulacro de arma de fogo que estava no banco de trás do veículo e R$ 185,00 em espécie. Aliás, após o fato, os militares receberam informações de populares de que, o homem, de 32 anos, havia assaltado um posto de combustível.

Portanto, os policiais foram com o suspeito até o posto e fizeram contato com o funcionário, onde informou que o assaltante chegou no estabelecimento armado e perguntando: “Quem é o caixa e quem está com o dinheiro?”. Como o funcionário não entendeu muito bem, o assaltante apontou a arma e disse: “Você quer perder a vida por causa de dinheiro?”. Com medo, o funcionário entregou todo o dinheiro que restava no caixa e o assaltante fugiu.

Após o fato, o assaltante e as duas vítimas foram encaminhados para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim.