Motocicleta clonada conduzida por menor de idade é recuperada no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta clonada na noite desta segunda-feira (04), no km 240 da BR-101, em Serra, região da Grande Vitória.

Durante fiscalização de combate a criminalidade, policiais abordaram uma moto Honda/CG conduzida por um jovem de 16 anos. Ao realizarem a verificação do veículo, foi constatado que o veículo era clonado, porém não foi possível apurar os identificadores originais.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária de Laranjeiras, em Serra, para as devidas providências cabíveis.

