Homem invade residência e mata mulher com três tiros em cidade do ES

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta com três disparos de arma de fogo dentro da própria casa, na noite da última sexta-feira (22), após um homem invadir a residência localizada no bairro Interlagos, em Linhares.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 21h50, a equipe foi acionada por testemunhas, relatando que uma mulher foi alvejada por disparos de arma de fogo dentro da residência onde morava no bairro Interlagos.

Entretanto, no local, os militares receberam informações de que a casa teria sido invadida por um homem que efetuou os disparos e fugiu após o crime.

Portanto, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.