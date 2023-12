Homem morre após tentar separar briga de casal em cidade do ES

Um homem, de 28 anos, foi assassinado após tentar separar uma briga de casal, na noite da última quinta-feira (21), no bairro Carapina Grande, na Serra.

A Polícia Militar (PM) informou que a equipe foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro. No local, os militares fizeram contato com uma mulher de 36 anos que informou que teria sido abordada e agredida fisicamente por outra mulher que estaria com ciúmes do marido.

Neste momento, um jovem de 28 anos tentou intervir na briga, momento em que o marido da mulher sacou uma arma e atirou contra o rapaz. Em seguida, o suspeito teria saído correndo do local e deixado a arma cair, mas sua esposa pegou o armamento e entregou para uma terceira pessoa, tendo os três empreendido fuga.

Entretanto, pela gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.