Homem morre após ser atropelado na BR-482, em Guaçuí

Um homem morreu, na madrugada do último domingo (3), após ser atropelado por um carro na BR-482, na altura do município de Guaçuí.

A Polícia Militar (PM), informou que a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, durante uma conversa com os policiais, o motorista disse que seguia pela rodovia, sentido Guaçuí x Alegre, quando um homem se jogou na frente do carro, caindo na pista. Por conta disso, informou que não deu tempo de frear e acabou causando o atropelamento.

Segundo o motorista, ele parou e ligou imediatamente para o Samu e o Corpo de Bombeiros para prestar socorro a vítima. Entretanto, outro motorista, que seguia atrás do veículo, presenciou o acidente e disse que também não deu tempo de desviar e bateu no veículo da frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante.