Comerciante tem loja arrombada e prejuízo de R$ 30 mil em Ibatiba

O comerciante de uma loja localizada em Ibatiba, teve um prejuízo de R$ 30 mil, após ser arrombada, na madrugada da última quinta-feira (21), no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados, manhã desta sexta-feira (22), por um solicitante que informou que por volta das 3h da madrugada, suspeitos teriam arrombado e invadido sua loja em Brasil Novo.

Entretanto, os criminosos teria furtado um cofre com uma quantia alta em dinheiro, além de aparelhos celulares, capacetes e uma TV. Em seguida, eles teriam fugido em um veículo modelo Fiat Uno, de cor azul.

A PM realizou patrulhamento em toda extensão da cidade, mas os suspeitos não foram localizados.