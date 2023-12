Homem morre e mulher fica ferida após serem atropelados em cidade do ES

Um homem de 62 anos morreu e uma mulher de 46 anos ficou ferida após serem atropelados por uma caminhote, na manhã do último domingo (24), no centro de Colatina.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de atropelamento de trânsito. No local, encontraram as duas vítimas, uma mulher de 46 anos, e um homem, de 62 anos, caídas no chão, já recebendo o atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Entretanto, o condutor do carro se apresentou aos militares e afirmou que o semáforo estava verde para o veículo e não percebeu o casal atravessando na faixa. Diante disso, ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Ainda durante o atendimento do Samu, o homem ferido acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A Polícia Civil (PC) informou que esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.