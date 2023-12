Homem morre esfaqueado após tentar molestar criança de 11 anos no ES

Um homem morreu esfaqueado, na noite do último sábado (2), após tentar molestar uma criança de 11 anos, no bairro José de Anchieta II, na Serra.

A Policia Militar (PM) informou que a equipe foi acionada e prosseguiu até a região para verificar a informação de que um homem havia sido esfaqueado. No local, os militares fizeram contato com o pai da criança, que relatou que o fato teria ocorrido após o homem, que estava embriagado, tentar molestar sua filha de 11 anos.

O pai da vítima disse que o homem teria exigindo que ela entrasse na casa dele. Portanto, a criança teria se recusado a entrar e correu para a casa dos pais pedindo socorro. Sendo assim, o suspeito correu atrás dela com uma faca na mão.

O pai da menina teria a acolhido e empurrado o homem para fora, fechando o portão, momento em que o homem teria caído e perfurado o peito com a faca que segurava.

O homem esfaqueado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O pai e a criança foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.

