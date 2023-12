Homem que inspirou a música ‘Acorda, Pedrinho’ morre aos 65 anos

O homem que inspirou a música Acorda, Pedrinho, da banda Jovem Dionísio, morreu nesta segunda-feira, 25. A informação foi compartilhada pelo grupo em suas redes sociais.

Pedro Domingos do Prado morreu aos 65 anos, em Curitiba. O Estadão entrou com contato com a prefeitura para mais informações sobre a causa da morte, mas não teve retorno até o fechamento deste texto.

No Instagram, os integrantes da Jovem Dionísio publicaram uma homenagem para Pedro. Ele foi inspiração para a música da banda por ser conhecido por dormir com frequência no bar que frequentavam e acordar para jogar sinuca. Acorda, Pedrinho viralizou e se tornou uma das canções mais ouvidas de 2022.

“Com imensa tristeza em nossos corações, hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos, cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas, mas sempre com uma coisa em comum: carinho”, disse a banda, em texto no Instagram. “Pedrinho, com toda certeza, foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece, qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós. Hoje, o bar do dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível sic”, lamentou o grupo.

E completou a banda: “Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho, cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra para terminar aquela partida de sinuca.”

Estadao Conteudo