Hospital de Cachoeiro recebe mais de 200 kits de higiene para pacientes SUS

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro recebeu mais de 200 kits de higiene pessoal doados por voluntários do município. A arrecadação foi feita durante a campanha Dia de Doar.

Os materiais serão doados para pacientes SUS que estão internados no hospital. Entre os produtos estão sabonete líquido, desodorante aerossol, hidratante, pasta de dente e escova.

A campanha começou no dia 28 de novembro e terminou no último dia 20. No entanto, quem ainda quiser fazer doações e ajudar os pacientes carentes durante todo o ano, pode entregar os itens para doação diretamente na recepção principal do hospital.

Os kits recebidos durante a campanha foram doados pela empresa Pemagran, Comunidade Santa Mônica, além de voluntários e parceiros do hospital.

O superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, lembrou que nesse período de festas de fim de ano aumenta a demanda de atendimento no hospital, principalmente para pacientes do SUS.

“Agradecemos as doações recebidas por cada um dos voluntários. Sem dúvida, esses kits vão ajudar aqueles que mais necessitam e que estão recebendo atendimento na nossa instituição”, destacou.