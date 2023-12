Hospital Evangélico e Banestes assinam contrato para saúde do idoso

Na última quarta-feira (13), foi assinado um contrato de parceria entre o Banestes e o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), que prevê o repasse, via Fundo Municipal do Idoso, no valor de R$ 300 mil destinados ao Projeto Heci-Ver: um novo futuro para os idosos de Cachoeiro de Itapemirim.

A publicação feita no último dia 8 no Diário Oficial do Estado indica que a realização do convênio tem início imediatamente após a assinatura do contrato, com encerramento em dezembro de 2024.

A solenidade contou com a presença do diretor-presidente Amarildo Casagrande; o presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Elizeu Crisóstomo; o superintendente Wagner Medeiros; o gerente Financeiro Hériton Vieira; e o analista de Relações Institucionais, Jathir Moreira.

Estavam acompanhando o presidente do Banestes, o gerente de Relacionamento da Agência Empresarial Cachoeiro, Alan Ferreira; o gerente geral da Agência Empresarial Cachoeiro, Danilo Santana; o gerente geral da Agência Centro Cachoeiro, Paulo Quintão; a superintendente SUGED – Contas de Governo e Empresas, Valquíria Serafim; e o gerente geral do Marketing Rodolfo Harckbart.

Heci-Ver

Com o apoio do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura de Cachoeiro por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) e a parceria de diversas empresas, o Projeto Heci-Ver visa eliminar casos de cegueira evitáveis no município, mudando a realidade e o futuro da pessoa idosa, proporcionando qualidade de vida e promovendo a saúde da visão dos idosos.

Em 2023 foram realizadas 666 cirurgias de cataratas, 2.070 consultas e 1.987 exames e 39 outros procedimentos. A ação é voltada a pessoas com idade a partir de 60 anos, com diagnóstico ou sintomas da doença.

“O Heci-Ver é um projeto fantástico, pois recuperação a visão das pessoas e está sendo possível graças às parcerias. Queremos manifestar a nossa gratidão ao Banestes que se junta ao Heci Ver”, destaca Elizeu Crisóstomo.

Amarildo Casagrande disse que está muito satisfeito com a iniciativa e sinalizou que este é o inicio de uma parceria com novas colaborações entre as instituições voltadas a beneficiar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).