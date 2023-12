IDAF – ES divulga Concurso Público com mais de 50 vagas

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF – ES) está realizando um novo Concurso Público para provimento efetivo e formação de cadastro reserva de profissionais com ensino técnico e superior.

Serão preenchidas 52 vagas no cargo de Fiscal Estadual Agropecuário nas especialidades de: Engenharia Agronômica (11), Engenharia Florestal (4), Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia (1), Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Química (1), e Técnico de Fiscalização de Desenvolvimento Agropecuário, nas formações de: Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola (29), Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento (3), Técnico de Laboratório (3).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, N, I) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Quando contratados estes servidores vão fazer jus à remunerações que variam de R$ 3.595,995, a R$ 6.911,73, mais auxílio alimentação de R$ 600,00, referente a jornada de 40 horas por semana.

As inscrições serão recebidas a partir das 14h do dia 29 de dezembro de 2023, até às 23h59, do dia 29 de janeiro de 2024, no site da IDIB, empresa organizadora do certame. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa nos valores de R$ 45,00 e R$ 48,00.

Candidatos que sejam membros de família de baixa renda, doadores de medula óssea, pessoa que se declare isenta, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do ES, pessoa com deficiência, doadores de sangue, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa entre os dias 29 de dezembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024.

Como forma de classificar os inscritos será aplicada prova objetiva e discursiva provavelmente no dia 17 de março de 2024. A prova objetiva é composta de questões sobre língua portuguesa, legislação básica, informática básica e conhecimentos específicos.

Este certame tem validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Para obter mais informações acesse o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos