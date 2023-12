Idoso morre após ser atropelado por carro em Brejetuba

Um idoso, de 63 anos, morreu após ser atropelado por um carro, na noite do último sábado (9), no km 05, da rodovia Caminhos do Campo, em Córrego Jacutinga, zona rural de Brejetuba.

A Polícia Militar (PM) informou que os policiais militares foram acionados para irem até a estrada Brejetuba x São Jorge, onde segundo informações de testemunhas, um homem, de 63 anos, havia sido atropelado por um carro.

Portanto, o condutor do veículo de passeio disse que se deslocava para casa na localidade de Córrego Três de Maio, quando no km 05 da rodovia Caminhos do Campo, um carro foi na direção dele com o farol alto e logo após passar pelo automóvel, sentiu que havia passado em cima de algo, porém não soube identificar o que era.

O condutor, então, seguiu até um local onde pudesse retornar e quando voltou, viu que tinha atropelado um homem. Além disso, a vítima vestia roupas pretas, estava aparentemente embriagada e deitada na pista molhada antes do acidente.

O motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil (PC) foi acionada.