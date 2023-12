Importação de veículos pelos portos de Vila Velha ganha novo impulso

O setor de importação de veículos ganha novo impulso com a consolidação de um novo acordo entre a VPorts e a Comexport, para a ampliação da área de operações da trading, em Vila Velha. A importadora ganhou mais oito mil metros quadrados de área, em uma região estrategicamente localizada dentro do porto da cidade, o que permitirá um aumento de 15% na movimentação de cargas.



Este contrato entre a VPorts e a Comexport é pioneiro no setor. A trading se tornou a primeira e única empresa de comércio internacional a possuir um terminal próprio dentro do principal porto de veículos do país. A iniciativa vai revolucionar a eficiência das operações nos terminais portuários de Vila Velha.

“Anteriormente, os veículos precisavam ser retirados do cais e levados para recintos alfandegados, em uma área secundária, destinada à nacionalização dos carros. Agora, isso não será mais necessário e todo o trabalho poderá ser realizado sem qualquer dificuldade, em uma única área, até em horários noturnos, feriados e finais de semana”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.



Segundo ele, esta expansão é um desdobramento do contrato firmado por ambas as empresas, em junho deste ano. “Este contrato acompanha o ritmo de crescimento das importações de veículos pelos terminais de Vila Velha. Desde a assinatura do termo, o volume de automóveis armazenados no porto do município aumentou 97%”, informou o secretário.



Everaldo ressalta que nos últimos três anos, houve um incremento notável nas operações de importação realizadas no complexo portuário de Vila Velha. Ele lembra que, neste período, o número de carros importados subiu de 50 mil para 90 mil unidades e que a projeção para 2024 é de que 150 mil carros importados sejam desembarcados nos portos de Vila Velha, provenientes principalmente da China e da Argentina.



“Essa expansão é um marco no setor, não apenas pela inovação logística, mas também pelo impulso que oferece ao mercado de importação de veículos, alavancando a movimentação portuária e fortalecendo as parcerias estratégicas para fomentar o comércio internacional”, concluiu Colodetti.