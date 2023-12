Réveillon Vila Velha terá espetáculo piromusical com fogos de baixo ruído

Vila Velha se prepara para receber mais de um milhão e meio pessoas para a celebração do réveillon 2023-2024. O show terá 16 pontos de fogos de artifício, incluindo 12 balsas e quatro pontos na areia, prometendo um espetáculo visual e sonoro deslumbrante.

As balsas, posicionadas a 300 metros da areia, cobrirão mais de 6 km da orla. Aliás, estão programados 14 minutos de fogos a partir das balsas e 8 minutos nos pontos de areia. As balsas estarão localizadas na Praia da Costa e Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar a Santa Catarina), e na Praia de Itaparica (do Bob’s a reta da Ilha das Garças), enquanto os pontos na areia incluem Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.

Um destaque deste ano é a preocupação com o bem-estar de pessoas com autismo, idosos e pets. Pelo segundo ano seguido serão utilizados fogos de baixo ruído. Aliás, serão mais de 6 mil detonações pirotécnicas, alcançando até 250 metros de altura e 150 metros de largura, incluindo desenhos como coração, estrelas, círculos e emojis.

O prefeito Arnaldinho Borgo disse que cada detalhe foi planejado para receber um novo ano com saúde, felicidade, novas esperanças e com grande espetáculo do tamanho que a cidade de Vila Velha merece.

“Organizamos cada detalhe pensando em fazer o maior espetáculo do Brasil. A rede hoteleira da cidade está com quase 100% da capacidade ocupada. Casas, apartamentos e quartos de locação por aplicativo estão todos reservados. Ou seja, turistas de todo o país estão buscando nossa cidade e não vamos decepcionar. Vila Velha está preparada para receber as pessoas, com organização, planejamento e segurança. Teremos 190 guardas na orla durante a virada de ano. Pode vir para Vila Velha, aqui as pessoas serão muito bem-vindas”, explica.

Réveillon de Vila Velha vai encantar moradores e turistas

O secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior disse que a tecnologia de ponta será aliada na festa que vai encantar moradores e turistas no que promete ser o maior réveillon da história de Vila Velha.

“A infraestrutura marítima conta com 12 balsas, rebocadores, lanchas e tecnologia via GPS para monitoramento e acionamento das balsas em terra. Uma novidade deste ano é a contagem regressiva sonora, com oito caixas de som distribuídas pela orla. Além disso, uma trilha sonora acompanhará o ritmo dos fogos, criando um show piromusical”, informa o secretário.

No entanto, o turismo local também se beneficia com a expectativa de ocupação hoteleira de 100%, além da alta procura por pousadas, hostels e plataformas de hospedagem como Airbnb e Booking. Aliás, o evento promete ser um marco para Vila Velha, atraindo visitantes de várias partes do país e impulsionando a economia local.

Localização das balsas

Praia de Itaparica:

Rua ayrton Senna da Silva

Rua Aniceto Frizzera Filho

Rua Itapemirim

Rua José Feliz Chein

Rua Dr. Gilson Santos

Praça do Ciclista

Rua Maria de Oliveira Mares Guia

Praia da Costa e Itapuã:

Rua Diogenes Malacarne

Entre as ruas 15 de Novembro e Champagnat

Entre as ruas Sergipe e a rua Ceará

Entre as ruas Pernambuco e Maranhão

Entre as ruas Santa Catarina e Resplendor

Segurança no Réveillon de Vila Velha

Aliás, durante a festa de final de ano Vila Velha terá um reformo da Guarda Municipal com a Operação Verão. Dentre as ações, o município contará com Cinturão de Segurança composto por diversas bases estrategicamente posicionadas, além do patrulhamento com quadrículos, bike patrulhas, moto patrulha e com Blitz azul.

“Com o aumento da presença de público durante o verão, a Guarda Municipal tem intensificado o patrulhamento. Isso não será diferente para o Ano Novo. No entanto, os agentes serão distribuídos em locais estratégicos, em postos base nas regiões litorâneas do município. Aliás, o efetivo estará atuando de forma conjunta com a Polícia Militar e outras forças de segurança. Queremos proporcionar aos moradores e aos turistas uma virada de ano tranquila e segura”, expressa a comandante da Guarda, Landa Marques.

Transporte público

Aliás, a SANREMO irá reforçar a frota e estará atuando com 22 ônibus. Serão 70 viagens extras para atender a orla de Vila Velha. Esses ônibus começam a circular a partir das 21h, do dia 31 de dezembro.