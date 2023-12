INSS divulga edital com 1.600 vagas de estágio em todo país

O Instituto Nacional do Seguro Social abriu 1.600 vagas em um processo seletivo para a seleção de estagiários. As oportunidades são para quem tem níveis médio, médio/técnico e superior.

De acordo com o edital, as 1.600 vagas são imediatas mas também poderá ser formado um cadastro de reserva, de acordo com a oferta de cada localidade. A demanda é para todo país.

BAIXE AQUI O EDITAL!

A jornada de estágio será de quatro ou seis horas diárias, totalizando 20 ou 30 semanais, respectivamente. O horário será definido pelo INSS, conforme a necessidade.

No entanto, este será um fator (carga horária) que determina o valor da bolsa que será pago. Veja a seguir:

Nível médio e técnico

Quatro horas :R$486,05

Seis horas: R$694,36

Nível superior

Quatro horas: R$787,98

Seis horas: R$1.125,69

Também será pago um auxílio-transporte no valor de R$10 por dia.

Cursos ofertados no estágio INSS 2023

O edital traz a listagem completa de todos os cursos e locais contemplados com esta seleção de estágios para o INSS.

Veja o resumo dos cursos a seguir:

Nível médio:

Curso de nível médio completo

Nível médio/técnico:

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio

Nível superior

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Arquivologia

Arquitetura e Urbanismo

Direito

Administração

Comunicação Social – Jornalismo

Engenharia de Produção

Design

Ciências Sociais

Ciências Econômicas

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas de Informação

Pedagogia

Tecnólogo em Recursos Humanos

Psicologia

Engenharia de Redes de Comunicação

Serviço Social

Turismo

Relações Internacionais

Letras

Engenharia da Computação

Tecnologia em Rede de Computadores

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Tecnólogo em Gestão Pública

Bacharel em Segurança Publica

INSS já recebe inscrições; veja!Os candidatos desta seleção de estágio serão selecionados de duas maneiras. A primeira fase será composta por uma “pré-inscrição” pela internet, que acontece pelo site do CIEE.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de dezembro, sem custo.

A segunda fase será composta por um processo seletivo, a ser realizado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o edital, os candidatos habilitados serão convocados conforme a disponibilidade das vagas.