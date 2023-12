Instituto divulga vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1.697,13

A primeira semana de dezembro começa com a oferta de 15 vagas de estágio do Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), no Estado. As oportunidades são voltadas para quem está cursando ensino superior.

As vagas estão disponíveis no município de Vitória, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Desenho Industrial, Economia, Engenharia de Produção e Química, Marketing, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.

As bolsas variam entre R$ 800,00 a R$ 1.697,13 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Confira as vagas de estágio:

VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – VITÓRIA ES

1.VAGA Nº 494071

NOME: SESI JARDIM DA PENHA

CURSOS: Pedagogia (5 vagas)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 12:45 às 17:45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 950,00 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 109920 e enviar currículo atualizado para [email protected].

2.VAGA Nº 498521

NOME: SESI JARDIM DA PENHA

CURSOS: Pedagogia (5 vagas)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 06:45 às 11:45

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 950,00 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 109920 e enviar currículo atualizado para [email protected].

3.VAGA Nº 524606

NOME: SESI JARDIM DA PENHA

CURSOS: Pedagogia (2 vagas)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

HORÁRIO: Segunda a sexta – 06:50 às 11:50

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 950,00 + R$ 150,00 Auxílio Transporte

LOCAL: Vitória– ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 109920 e enviar currículo atualizado para [email protected].

4.VAGA Nº 110177

NOME: BANDES (Banco de Reserva)

CURSOS: Administração, Design Gráfico, Desenho Industrial e Economia

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes do 3º ao 5º período

HORÁRIO: Segunda a Sexta – 13:00 – 18:00

BENEFÍCIOS: Bolsa Auxílio R$ 1.697,13 + Vale Transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110177e enviar currículo atualizado para [email protected].

5.VAGA Nº 110353

NOME: DUPLICATTA

CURSOS: Marketing e Publicidade e Propaganda

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir do 2° período

HORÁRIO: Terça a sábado – 13:00 às 19:00

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$800,00 + Vale Transporte

LOCAL: Vitória- ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110353 e enviar currículo atualizado para [email protected]

6.VAGA Nº 110354

NOME: BERTOLINI

CURSOS: Engenharia de Produção ou Engenharia Química

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir do 4° período

HORÁRIO: Segunda a Sexta – 07h30 às 14h30 (Almoço 11h às 12h)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 + Vale Transporte + Alimentação na empresa

LOCAL: Vitória- ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110354e enviar currículo atualizado para [email protected]