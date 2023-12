Iúna é alvo de furtos de tampas de bueiros

Diversas tampas de bueiros da cidade de Iúna foram furtadas neste mês de dezembro. Diante dos prejuízos causados ao patrimônio público, a administração municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura de Serviços Urbanos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), nesta quinta-feira (14), na Polícia Civil.

“Este tipo de delito ocorreu em várias datas, sendo que a última ocorrência foi registrada no dia 08 de dezembro, na qual indicava o furto de quatro tampas no bairro Quilombo. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança que indicam os possíveis suspeitos”, disse a Prefeitura de Iúna por meio de nota.

LEIA TAMBÉM: Água Santa: conheça o Santuário em Iúna cercado por lendas populares

Os roubos acarretam diversos prejuízos ao patrimônio público. Entre eles, a compra de materiais para a reposição e o desperdício do dinheiro da população.

“Enquanto as tampas não são reinstaladas, a população também fica prejudicada, pois pessoas, ciclistas, veículos e animais podem cair no buraco, além de causar o entupimento de galerias pluviais, por causa do lixo, terra e entulhos que entram nas redes”, afirma.

A Prefeitura de Iúna ainda alerta que comprar qualquer tipo de mercadoria advinda de furto é crime. De acordo com o Artigo 180 do Código Penal “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa” (LEI Nº 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996).