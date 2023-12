IV Natal Arts na Praça acontece nesta quarta (13) em Cachoeiro

Nesta quarta-feira, 13, acontece a abertura do abertura do IV Natal Arts na Praça, na Praça de Fátima, em Cachoeiro. Um evento que promete encantar os corações com mais de 30 expositores de artesanato e trabalho manual, proporcionando opções únicas para presentes especiais nesta temporada festiva.

Os visitantes terão à disposição uma vasta gama de criações, cada uma contando sua própria história e transmitindo o carinho investido em cada detalhe. Com a presença de artesãos locais, a diversidade de opções promete atender aos mais variados gostos, tornando o Natal Arts na Praça o destino ideal para encontrar presentes que vão além do convencional.

Para os amantes da culinária, a praça de alimentação será um verdadeiro paraíso, oferecendo mais de 10 opções de lanches, doces e bebidas artesanais. Uma experiência gastronômica que promete agradar paladares exigentes e proporcionar momentos deliciosos em meio à atmosfera festiva.

Leia também: Cachoeiro recebe comitiva de cidade chinesa e reafirma parceria

As crianças terão seu espaço garantido com brinquedos especialmente preparados para elas, tornando o evento uma opção completa para toda a família. Além disso, a presença do Papai Noel às 19 horas trará ainda mais magia ao evento, proporcionando momentos inesquecíveis para os pequenos e para os que ainda cultivam a alegria infantil em seus corações.

Para encerrar com chave de ouro o primeiro dia do IV Natal Arts na Praça, música ao vivo preencherá o ar, criando uma trilha sonora envolvente para a noite. A bela decoração natalina na Praça de Fátima será o cenário perfeito para capturar o espírito mágico desta temporada.