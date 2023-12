Cachoeiro recebe comitiva de cidade chinesa e reafirma parceria

Na última sexta (8), Cachoeiro recebeu os membros do poder executivo de Nan’an, um dos polos de rocha ornamental da China e, na oportunidade, o município cachoeirense reafirmou o irmanamento entre as duas cidades.

A comitiva chinesa conheceu a região e o empresariado local para estreitar laços comerciais e intercâmbio em outras áreas. O grupo também teve agendas em empresas do setor de rochas ornamentais.

Em uma cerimônia no auditório do Credirochas, o grupo foi recepcionado pelo prefeito Victor Coelho, servidores públicos e pelo presidente do Sindirochas, Ed Martins.

Na ocasião, o prefeito reforçou a importância da inter-relação entre os dois polos e pontos de destaques e aprendizados que ambas cidades podem obter uma com a outra.

“É uma alegria, mais uma vez, recepcionar a delegação chinesa da cidade de Nan’an. Em 2017, eles estiveram em Cachoeiro, fazendo diversos negócios dentro do setor de rochas e em 2018, nós retribuímos a visita, firmamos o convênio de cidades-irmãs e, hoje, foi o dia de reafirmávamos isso. O que desejamos é estreitar esse relacionamento e intercambiar ideias, projetos exitosos e tenho certeza que podemos gerar bons frutos”, completa.

Na solenidade, a comitiva chinesa foi presenteada com suvenires que remetem à cultura e aos artistas de Cachoeiro. Além disso, o Zhuang Guo Yang, Presidente da Conferência Consultiva Política Popular Municipal de Nan’an da cidade de Quanzhou Zhuang Guoyang, recebeu a homenagem comenda Newton Braga.

Inter-relação firmada em 2017

O irmanamento entre Cachoeiro e a cidade chinesa de Nan’an foi firmado em 2017, quando o prefeito, Lin RongZhong, esteve em Cachoeiro para o início do processo, acompanhado por uma comitiva.

O documento assinado, na ocasião, é o Memorando para o Estabelecimento de um Relacionamento Amigável de Cooperação entre Cachoeiro de Itapemirim e Nan’an. Com a assinatura, ficou oficializado o estabelecimento de acordo de relação amigável para continuar o desenvolvimento da cooperação na área de negócios.

O texto cita que “as duas partes deverão fazer esforços conjuntos para formalmente estabelecer relacionamento amigável no futuro”. Além da cooperação econômica e comercial entre os dois povos, o irmanamento prevê trocas em todas as áreas como ciência, cultura, educação, saúde pública, esporte e turismo, desenvolvimento tecnológico e construção de parcerias público-privadas.

Em 2018, prefeito Victor Coelho foi à China, retribuindo a visita, e conheceu a maior feira de rochas ornamentais do mundo, em Xiamen e estabeleceu o entendimento.