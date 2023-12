Jogo beneficente do Gonzaga arrecada alimentos para famílias necessitadas

Na última quarta-feira (20), a Associação de Moradores do Bairro São Luiz Gonzaga, com a liderança de Edson Lourenço, promoveu um jogo beneficente, com intuito de arrecadar alimentos para doação, neste Natal.

O evento contou com a ilustre presença do Deputado Estadual Allan Ferreira, destacando o compromisso com iniciativas solidárias.

A partida foi entre Amigos do Kaká Barbosa e Amigos do Karlyn Fonseca. As duas equipes protagonizaram uma partida emocionante, reforçando a união em prol de uma causa nobre.

“Parabenizamos ambas as equipes pelo espírito esportivo e generosidade, demonstrados neste evento beneficente”, ressaltou Allan Ferreira, Deputado Estadual.

Os alimentos arrecadados serão destinados as famílias necessitadas, proporcionando um natal mais acolhedor e solidário.

“Agradecemos a todos que participaram, contribuindo para tornar este evento um sucesso e fazendo a diferença na vida daqueles que mais precisam”, finalizou.