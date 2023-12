Jovem de 18 anos é preso por importunação sexual dentro de ônibus no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da equipe de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, efetuou a prisão, na tarde da última terça-feira (12), de um homem de 18 anos que teria importunado sexualmente uma mulher de 18 anos dentro de um transporte coletivo na Serra.

De acordo com a PC, por volta das 15h, os policiais foram acionados por uma senhora que relatou que um jovem estava sendo agredido dentro do terminal de ônibus em frente à delegacia.

Ao chegarem no local, os policiais civis observaram dois seguranças imobilizando o jovem para evitar que fosse agredido pela multidão. Testemunhas informaram que o jovem havia importunado sexualmente uma mulher dentro do ônibus.

Entretanto, o crime teria ocorrido durante o trajeto do ônibus e, ao chegar no terminal rodoviário de Carapina, localizado no bairro Rosário de Fátima, o segurança foi acionado. Ao retirarem o jovem do ônibus, populares começaram a agredi-lo. Os policiais foram ao local, conseguiram controlar a situação e levaram a vítima e o suspeito para a delegacia para os procedimentos legais necessários.

Na Delegacia, a vítima explicou que estava dentro do ônibus quando percebeu um jovem sentado ao seu lado com o órgão genital exposto. Ela pediu ajuda ao motorista, que trancou a porta do ônibus e chamou os seguranças do terminal rodoviário.

O suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).