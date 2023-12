Quadrilha que aplicava golpes no ES é presa em MG pela Polícia

A Polícia Rodoviário Federal (PRF) prendeu na manhã desta terça-feira (12), dois integrantes de uma quadrilha de estelionatários, no km 50 da BR 262, em Manhuaçu/MG.

Os indivíduos estavam voltando de Vitória, onde aplicavam golpes em clientes dentro de agências bancárias quando foram abordados durante fiscalização policial, já em MG.

A quadrilha atuava principalmente em finais de semana, feriados e também fora do horário de expediente, quando não há presença de funcionários do banco. Eles usavam rotas alternativas para desviar dos postos da PRF em Viana e em Brejetuba.

A quadrilha vinha sendo monitorada pela PRF no ES. Foram apreendidos diversos cartões associados a golpes e uma máquina de cartão contendo extratos das transações realizadas nas contas das vítimas.

Parte da quadrilha já havia sido presa em maio desse ano, no posto da PRF em Viana. Os homens foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

