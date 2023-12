Jovem é apreendido pela PM após tentar esconder drogas dentro da bermuda

Um jovem, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM), após tentar esconder uma sacola com drogas dentro do bolso da bermuda, durante a noite do último domingo (10), no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

A PM informou que a equipe foi acionada pelo Ciodes, para averiguar uma denúncia anônima de que um jovem estava usando drogas dentro da casa da irmã. Sendo assim, os militares prosseguiu até a Rua Crispim Braga, no bairro Morro da Palha, para averiguar a situação, porém, o suspeito não foi localizado.

Leia também: Polícia prende homem com grande quantidade de drogas em Marataízes

Em seguida, um morador, que confessou ter acionado a polícia, disse aos militares o seguinte: “o suspeito é jovem, branco, magro, com cabelo pintado na cor azul e realiza vendas de drogas e pertubando a vida dos moradores da região”, informou.

Diante das informações, os militares realizaram um patrulhamento, quando avistaram um jovem com as mesmas características repassadas, e com um objeto na mão. O suspeito tentou esconder o material no bolso da bermuda, porém, imediatamente, os policiais fizeram a abordagem.

Durante buscas pessoais, no bolso da bermuda, foi encontrado uma carteira de cigarro, oito buchas de maconha, oito pedras de crack, um pedaço de maconha e R$ 40,00 em espécie. Durante conversa com os policiais, o jovem afirmou que iria comercializar as drogas.

Portanto, o jovem e os materiais foram apreendidos e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para serem tomadas as medidas cabíveis.