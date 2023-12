Polícia prende homem com grande quantidade de drogas em Marataízes

Na tarde do último sábado (09), policiais militares da Força Tática prenderam um homem e apreenderam grande quantidade de drogas em Marataízes.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante patrulhamento tático motorizado, a Força Tática da 9ª Cia Independente, recebeu informações de que um suspeito estaria vendendo drogas e as armazenando no interior da residência. A casa do suspeito fica situada na rua José Brumana, mais conhecida como “rua da Bacia”, na Barra do Itapemirim, em Marataízes.

Ao chegarem ao local, os policiais militares flagraram o suspeito em frente à referida residência e, na busca pessoal, localizaram em sua posse duas buchas de substância semelhante à maconha, embaladas e prontas para o comércio, além de certa quantia de dinheiro, em notas trocadas.

Ainda no portão de entrada da casa do abordado, a equipe pôde observar que havia algumas buchas de maconha no chão da residência. Ao adentrarem o local, encontraram uma sacola contendo grande quantidade de drogas, todas embaladas e prontas para o comércio.

A saber: 04 porções do tamanho aproximado de uma bola de “ping pong”, com substância semelhante ao crack e mais 04 pedras pequenas da mesma substância, 1/2 tijolo, 12 buchas em tiras e 77 buchas menores de substância semelhante à maconha, 183 pinos de pó branco análogo à cocaína, R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), em notas trocadas; 01 balança de precisão para pesagem da droga, material plástico para preparo e embalo da droga, 01 chave de residência, 01 relógio prata e 01 aparelho celular.

O detido e os materiais localizados e apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.