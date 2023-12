Jovens capixabas chegam à etapa nacional do CNA Jovem

Três jovens capixabas chegaram na etapa nacional do CNA Jovem. Mariana Lourencini, Guilherme Peterle e Thammyres Alves ficaram entre os 88 selecionados do Brasil, no projeto que começou com aproximadamente 2.500 inscritos de todo o país.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA