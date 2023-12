Jovens de Anchieta participam de nova avaliação em time da Bahia

No futebol, os bons craques são reconhecidos desde cedo. Assim está acontecendo na vida dos jovens atletas anchietenses, Pedro Vitor de Oliveira Moraes Silva e Lorenzo Rodrigues Simões, de 11 anos. Os Jovens de Anchieta embarcam para o estado da Bahia na próxima semana, onde irão participar de uma segunda avaliação técnica no Esporte Clube Bahia.

Em outubro eles foram aprovados na primeira avaliação, agora seguem em monitoramento, previsto para acontecer de 11 a 15 de dezembro. A família e os craques estão ansiosos e esperançosos com os resultados.

Nesta quinta-feira (5), foram recebidos pelo prefeito Fabrício Petri, que não se conteve nos elogios aos atletas, e os incentivou.

Os garotos, são atletas do programa Anchieta Rumo ao Futuro, foram destaques na Copa São José de Anchieta, ocorrida em julho passado, em Anchieta. A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude, está apoiando e dando suporte para os jovens participarem dessa nova avaliação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.