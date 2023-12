Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach em cerimônia discreta

A atriz Larissa Manoela se casou com o também ator André Luiz Frambach, no último domingo (17). Os dois divulgaram imagens da cerimônia, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (18).

Larissa apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco. Em fotos publicadas no Instagram, o casal aparece juntinho durante o matrimônio, enquanto lágrimas rolam.

“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveu Larissa, em publicação no Instagram.

Larissa Manoela e André Luiz assumiram o namoro em julho de 2022. Pouco tempo depois, no final do ano passado, o casal confirmou o noivado com fotos juntos em um iate em Fernando de Noronha.