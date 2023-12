Leilão do Detran|ES com veículos a partir de R$ 400 começa na terça (12)

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizará, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, às 9 horas, o leilão eletrônico de aproximadamente 320 veículos no estado de conservação em que se encontram. Os valores dos lotes vão de R$ 400, para uma motocicleta, a R$ 78.700, lance inicial para um carro da marca Mercedes-Benz. O edital 127/2023 com todas as informações e o site do portal eletrônico estão publicados no site do Órgão. Veja aqui.

O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica por meio do portal www.liderleiloes.com.br, onde os interessados já podem ter acesso à visitação virtual e oferta de lances.

Os interessados poderão vistoriar os veículos previamente em dias úteis até um dia útil antes da data do leilão, entre 10h e 15h, no Pátio Central, situado no endereço Rua A, s/n – Campinho da Serra I, Serra. O agendamento de visita deve ser feito por meio do e-mail [email protected] ou por telefones (11) 4425-29055 ou (11) 99553-2706, com antecedência mínima de 48 horas da data da visita.

Os veículos que serão leiloados foram removidos e apreendidos em depósitos sob a guarda do Detran|ES, após cometimento de infrações de trânsito com a previsão desta penalidade no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários dentro do prazo estabelecido por Lei.

Alerta sobre leilões falsos

Tendo em vista a ocorrência de golpes de falsos leilões já registrados praticados na Internet utilizando o nome do Órgão, o Detran|ES destaca que todos os leilões que realiza são eletrônicos e devem ser consultados exclusivamente no site oficial, na área de Editais de leilão de veículos.

O Departamento orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma aguarde a abertura do edital, que é amplamente divulgado, devendo acessar www.detran.es.gov.br e agendar uma vistoria no veículo que possa estar interessado. Além disso, o Órgão acrescenta que a vistoria de veículos leiloados pelo Detran|ES somente é realizada no Pátio Central do Detran|ES, que fica localizado no município da Serra.

A Autarquia aconselha que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].