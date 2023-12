Lucca, um dos sêxtuplos de Colatina, passa por cirurgia nesta sexta (15)

O Lucca, um dos sêxtuplos de Colatina, precisou passar por uma cirurgia, na manhã desta sexta-feira (15), no São Bernardo Apart Hospital, onde estão internados os irmãos Henry, Maytê e Eloá.

A mãe, Quézia Romualdo, informou que Lucca nasceu com uma hérnia e precisou realizar a cirurgia para a retirada. “A cirurgia do Lucca ocorreu tudo bem, foi um sucesso. Ele está bem e se recuperando da melhor forma possível”, disse Quézia.

Ela disse, ainda, o tipo de hérnia que o Lucca tinha e o porque tinha que retirar. “Gente, o Lucca tinha uma hérnia inguinal, não é umbilical. É uma pequena alteração na musculatura do abdômem”, explicou.

Quezia aproveitou para agredecer as orações e o carinho das pessoas com a família. “Quero agradecer a todos que oraram pelo Lucca e agora ele vai fazer o repouso certinho”, relatou através das redes sociais.

Os sêxtuplos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 do dia 1º de outubro de 2023, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Mas, durante a recuperação, infelizmente, Théo e Matteo não resistiram e acabaram falecendo.

Henry, Maytê, Lucca e Eloá seguirão sendo acompanhados pela equipe médica do São Bernardo Apart Hospital. Ainda não há uma data prevista para a alta dos bebês.