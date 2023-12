Os sêxtuplos, Maytê e Henry, serão transferidos nesta quarta (13)

Dois dos sêxtuplos, Maytê e Henry, serão transferidos do hospital de Vitória para Colatina, nesta quarta-feira (13), e poderão ficar juntos com Eloá e Lucca, que permanecem no hospital de Colatina. Os pais fizeram o pronunciamento por meio de vídeo, através das redes sociais.

Leia também: Nasceram! Equipe de 32 profissionais realiza parto de sêxtuplos no ES

Segundo Quezia Romualdo, mãe dos sêxtuplos, os gêmeos foram transferidos para o hospital de Colatina, na tarde desta quarta-feira (13). “Gente, que felicidade! A Maytê e o Henry, hoje mesmo, vão ser transferidos para Colatina. Agora, os quatros vão poder ficar juntos! Que alívio, Deus é maravilhoso”, comemorou Quezia.

O pai, Madgiel Costa, disse que os bebês estão bem e que está feliz pela transferência dos bebês de Vitória para Colatina. “Estão quase todos do mesmo peso e estáveis. Nós estamos muito feliz pela transfêrencia e agradecemos a Deus pela recuperação deles”, disse.

Os sêxtuplos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 do dia 1º de outubro de 2023, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Mas, durante a recuperação, infelizmente, Théo e Matteo não resistiram e acabaram falecendo.