Mais de 100 crianças de projetos sociais participam de Natal Feliz

No último sábado, 16, a Unimed Sul Capixaba promoveu um evento de recreação, o Natal Feliz, para crianças que participam de projetos sociais apoiados pela cooperativa. O encontro solidário aconteceu no Clube dos Médicos, em Cachoeiro de Itapemirim e contou com 101 pessoas.

A ação foi organizada pela área de Responsabilidade Social da Unimed, pelo grupo de voluntários (VOU) e pelo Núcleo Feminino da Unimed Sul Capixaba, com 27 voluntários que contribuíram para o sucesso do evento.

Os projetos contemplados foram: Crianças Unidas, Liga Urbana Social de Basquete (Lusb), Casa Verde e Crianças no Caminho do Senhor.

A ação contou com a presença do Papai Noel, que entregou sacolinha surpresa para todas as crianças, além do apoio da Associação Criança Feliz, Brinquedo Sim, que emprestou os brinquedos como pula-pula, piscina de bolinha e futebol de sabão.

Segundo a coordenadora médica de Responsabilidade Social da cooperativa Fabíola Freitas, o evento foi incrível. “Pudemos proporcionar um Natal de muita alegria para as crianças. Foi um dia inesquecível, todos voluntários unidos com um objetivo maior, o amor entre as pessoas e o verdadeiro espírito natalino”, relata.

A assistente social do projeto Casa Verde, Célia Scherrer Ferreira Silva, expressou sua gratidão pela Unimed Sul Capixaba pelo carinho com as crianças. “A organização foi impecável, desde a chegada do ônibus para buscá-los, até as brincadeiras, banho de mangueira, futebol no sabão, lanche, picolés, enfim, tudo! O carinho de quem estava trabalhando e tudo mais. As crianças comentaram a manhã incrível que tiveram. Eu e toda equipe agradecemos pelas memórias afetivas destes momentos especiais”, completa.

Sobre o VOU

O VOU, grupo criado em 2021, possui 30 voluntários cadastrados, todos colaboradores da Unimed. No ano de 2023 realizou 395 horas de ações sociais próprias e 297 horas de ações em parceria com a área de Responsabilidade Social e o Núcleo Feminino da Unimed Sul Capixaba, beneficiando 5 mil pessoas.

Neste ano, foram realizadas ações para ajudar os atingidos pelas chuvas, em Mimoso do Sul, mutirões de doação de sangue, dia de diversão para moradores da comunidade Tijuca e para os idosos do Lar Adelson Rebello. Os voluntários também participaram de uma capacitação de palhaçaria hospitalar e apoiaram as ações do Dia de Cooperar, Criança em Ação e Cinema Social.

Para a voluntária e analista de Recursos Humanos da Unimed Sul Capixaba, Simonne Lopes de Faria, é muito gratificante doar parte do dia para fazer a diferença na vida das pessoas. “Ver o sorriso e a esperança delas no olhar, nos renova inteiramente. Aliás, fazer parte do grupo de voluntários tem esse poder: damos muito pouco frente ao carinho que recebemos. Nos esvaziamos de nós mesmos e sempre saímos com o coração cheio de alegria após cada ação que realizamos”, conclui a voluntária do VOU.