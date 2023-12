Mais de 60 brinquedos são arrecadados em treinão solidário

No último domingo (10), atletas de Cachoeiro correram para Praça de Fátima para participarem do treinão de corrida solidário.

O “Venha correr com a gente fazer o bem para alguém”, arrecadou 65 brinquedos que serão direcionados para crianças atendidas pelos serviços de acolhimentos coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

A atividade foi voltada para os praticantes de corrida de rua; cerca de 70 participantes se encontram na Praça de Fátima e se desafiaram a percorrer cinco quilômetros. O treinão teve apoio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança e Trânsito (Semseg), através da Guarda Civil Municipal e dos Agentes de Trânsito de Cachoeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o objetivo da ação foi de possibilitar um Natal mais felizes para as crianças em situação de vulnerabilidade.

“A junção de solidariedade e esporte é algo que sempre rende bons frutos e, dessa vez, não foi diferente. Estamos satisfeitos com a adesão e ainda mais em saber que esses brinquedos serão muito bem-vindos para as crianças mais precisam”, expressa o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

