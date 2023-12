Médico denuncia ex-funcionária por desvio de mais de R$ 1 milhão em Cachoeiro

Uma ex-funcionária de uma clínica médica de Cachoeiro de Itapemirim, foi denunciada pelo médico por desviar mais de R$ 1 milhão nos últimos dois anos. O prejuízo ainda está sendo levantado pela clínica, mas a estimativa é que ultrapasse os R$ 2 milhões.

De acordo com o advogado da clínica, Fábio Marçal, o esquema de desvio foi descoberto após uma troca de função. “No período da pandemia, ela assumiu a função de gerente financeira da clínica e começou a fazer os desvios. Nesse período, ela, recebendo R$ 4 mil mensais, comprou um terreno, construiu uma casa duplex, adquiriu veículos, entre carros e motos, além de outros bens”, explica o advogado.

Leia também: Criminosos usam carro para arrombar loja no centro de Cachoeiro

Ao investigar o desvio, o advogado descobriu que a clínica devia altas quantias para fornecedores. “A prática criminosa consistia, em síntese, na exigência de pagamentos em dinheiro dos pacientes da clínica, para que pudesse subtrair os valores recebidos sem ser percebida, além de deixar de pagar contas fundamentais da clínica a fim de subtrair o maior valor possível de dinheiro”, disse.

A ex-funcionária, ao ser trocada de função, em agosto deste ano, ficou com o aparelho celular da empresa. Ao devolver, funcionários da clínica perceberam que conversas haviam sido apagadas. Após a restauração das mensagens, a clínica começou a tomar conhecimento dos atos ilícitos que vinham sendo praticados pela ex-funcionária e que estavam em total violação às regras previamente estabelecidas pela empresa.

Prejuízo pode passar de R$ 2 milhões

De acordo com o advogado, ficou constatado que a ex-funcionária vinha obrigando incontáveis pacientes a realizarem pagamentos em dinheiro e, em alguns casos, fora da clínica, nos hospitais e até na casa dos próprios pacientes, contando histórias e fatos irreais e difamatórios o médico e sua esposa, além de expor de maneira vexatória circunstâncias inexistentes e fantasiosas.

“Ela obrigava todos os pacientes, sem exceção, a pagarem a cola cirúrgica e o fio cirúrgico em dinheiro em espécie, cada um no valor de R$ 2 mil, normalmente, pagos no dia da cirurgia, minutos antes do paciente entrar no centro cirúrgico. Em alguns casos, ela pedia também entradas em dinheiro em valores altíssimos, por volta de R$10 mil”, continua Marçal.

Além disso, também foram descobertos cheques de pacientes sacados por familiares da ex-funcionária. Pelo menos, 15 pacientes de clínica confirmaram o esquema utilizado pela ex-funcionária. O valor somado por elas e dado em dinheiro para a ex-funcionária chega a R$ 150 mil.

O advogado contou ainda que, além dos desvios, a clínica identificou que a ex-funcionária não pagava o FGTS dos outros funcionários da clínica, não pagou impostos juntos à Receita Federal e honorários do escritório de contabilidade nos últimos anos, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 44 mil.

Ainda, segundo o advogado, nesta sexta-feira (1°), a Polícia Civil de Cachoeiro cumpriu mandados de busca e apreensão na residência da ex-funcionária. No local, foram apreendidos quantia em dinheiro, três veículos, sendo um Volkswagen Gol, um Ford Ka e um Fiat Uno, além de duas motos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que a operação conduzida pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim está atualmente em andamento. Informações adicionais serão disponibilizadas somente após a conclusão das diligências.