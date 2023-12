Criminosos usam carro para arrombar loja no centro de Cachoeiro

Uma loja foi invadida, na madrugada desta sexta-feira (1), após criminosos arrombar a porta utilizando um veículo, na rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A Guarda Civil Municipal (GCM), informou que a equipe recebeu informações do vídeomonitoramento, dizendo que um veículo Volkswagen Gol, branco, que havia sido usado para invadir lojas no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro, estaria estacionado em frente a uma loja na rua Bernardo Horta.

Diante disso, no local, os guardas avistaram dois veículos abandonado na rua. O veículo, um Volkswagen Parati, branca, estava com a parte traseira dentro da loja. Além disso, o veículo estava com marcas de tinta vermelha na traseira, que dava indícios de que havia sido usado para derrubar a porta.

Dentro do veículo, havia dois suspeitos. Portanto, os guardas deram ordem para eles saírem do veículo. O que estava no carona se entregou. Porém, o condutor não obedeceu e arrancou com o carro e fugiu.

Portanto, o carro foi encontrado abandonado em frente a uma igreja católica no bairro Santo Antônio. O outro suspeito não foi localizado. Sendo assim, os veículos foram removidos para o Pátio Credenciado do Detran. O suspeito detido foi conduzido ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro.

Fotos: Divulgação/GCM