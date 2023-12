Mega da Virada: prêmio precisaria de 31 caminhonetes para ser transportado

À medida em que o ano de 2023 vai se aproximando do fim, cresce a ânsia em torno de uma oportunidade imperdível para transformar a vida dos brasileiros em 2024. A Mega da Virada, maior sorteio das Loterias CAIXA, tem prêmio estimado de R$ 550 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso no dia 31 de dezembro.

O prêmio abre as portas para a realização de inúmeros sonhos, que podem passar pela aquisição de uma casa ou de um carro, e pela exploração dos mais variados destinos ao redor do mundo.

Mas, em dinheiro, quanto significaria um prêmio tão volumoso quanto esse?

Você já se perguntou quantos veículos seriam necessários para carregar esse valor tão significativo em notas físicas? O professor Riezo Almeida, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário IESB, em Brasília (DF), nos ajudou a desvendar esse enigma.

“Considerando uma caminhonete com capacidade de carga de 900 litros, seria possível carregar mais de 88.640 notas de R$ 200 em sua carroceria, o que totalizaria R$ 17,7 milhões em notas, uma em cima da outra”, calcula o professor. “Portanto, são necessárias 31 caminhonetes para transportar os R$ 550 milhões do sortudo”, afirma. “Carregar diversas notas de R$ 200 poderia ser um sonho para qualquer ganhador”, brinca o professor.

E como aumentar ainda mais essa bolada? O professor Riezo Almeida explica que o milionário da Mega da Virada pode multiplicar o prêmio investindo na poupança da CAIXA. “Ao considerar as condições atuais de mercado, como a taxa básica de juros, um investimento de R$ 550 milhões na poupança pode render, aproximadamente, R$ 50 milhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 4 milhões por mês.”

Mas se você achou que não poderia melhorar, errou! “Em seis meses, o rendimento seria de, aproximadamente, R$ 24,09 milhões e, em um ano, de R$ 49,24 milhões. Em dois anos, o rendimento estimado seria de R$ 102,88 milhões e, em cinco anos, R$ 294,41 milhões”, diz o professor. Partiu fazer uma fezinha?

Jogando na Mega da Virada

O apostador tem a opção de registrar os jogos tanto em casas lotéricas quanto pela internet. Mas vale lembrar: as apostas devem ser feitas apenas por maiores de 18 anos. Escolha entre jogar individualmente ou em grupo, com as seguintes opções:

Aposta Simples: Marque de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Marque de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas. Surpresinha: Deixe o sistema das Loterias escolher aleatoriamente os números por você. Os números gerados são revelados somente após a compra.

Deixe o sistema das Loterias escolher aleatoriamente os números por você. Os números gerados são revelados somente após a compra. Bolão: Realize apostas em grupo, preenchendo o campo específico no volante ou solicitando ajuda ao atendente da lotérica. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso poderá ser cobrado uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.