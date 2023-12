Mega da Virada: veja os números que mais (e menos) saíram 

A hora da Mega da Virada está chegando — e é preciso ter sorte, muita sorte, para entrar em 2024 com um saldo milionário em sua conta bancária. A chance de acerto na faixa principal é de uma em mais de 50 milhões de apostas.

Embora seja difícil, a Mega da Virada está longe de ser impossível. Prova disso são os 116 bilhetes premiados nas 15 edições realizadas até agora.

No ano passado, cinco apostas cravaram a sequência principal, mas o número de novos milionários pode ter chegado a 90. Isso porque somente dois ganhadores sacaram os valores sozinhos. Os outros três prêmios foram divididos entre os participantes de bolões com múltiplos participantes.

Para este ano, a Caixa Econômica Federal estima em R$ 570 milhões o montante disponível para os ganhadores da faixa principal da Mega da Virada.

Resolvemos então compilar tudo o que você precisa saber a respeito da premiação deste ano.

Para concorrer ao prêmio da Mega da Virada, você pode efetuar sua aposta em uma casa lotérica ou então pela internet.

No caso dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, é preciso preencher um cadastro com nome, endereço, CPF e cartão de crédito válido.

Mesmo assim, isso não obriga a Caixa a ir atrás de você para entregar o prêmio. É necessário conferir e reivindicar os valores de bilhetes eventualmente premiados.

Um número se destaca entre as 60 dezenas válidas na Mega da Virada. O número 10 já foi sorteado cinco vezes (2009, 2010, 2017, 2018 e 2022). É o que mais saiu até hoje.

Em segundo lugar aparece a dezena 05, com quatro aparições (2014, 2016, 2018 e 2022).

Outras oito dezenas estão empatadas em terceiro lugar na incidência em sorteios da Mega da Virada, com três aparições. São elas o 03, o 11, o 20, o 33, o 34, o 36, o 51 e o 58.

Como toda a brincadeira é válida com as probabilidades, alguns números destacaram-se pela frequência em sorteios recentes.

Nos últimos cinco anos, as dezenas 05, 10, 12, 33 e 35 foram as únicas a sair duas vezes cada.

O bilhete da Mega da Virada possui 60 dezenas. Entretanto, 11 delas nunca foram sorteadas até hoje. E mais cedo ou mais tarde elas vão acabar aparecendo.

Os números que nunca apareceram são os seguintes: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 28, 39, 44, 48 e 54.

