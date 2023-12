Menor é apreendido com arma e jovem detido com cocaína em Guaçuí

No início da noite do último sábado (16), policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois suspeitos, sendo um menor de idade, em Guaçuí. A Ação também resultou na apreensão de drogas, munições e uma arma de fogo.

Durante o patrulhamento na rua Senador Atílio Vivácqua, no centro, os policiais que reforçavam o patrulhamento na região, viram quatro indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, localizaram na cintura do menor, de 16 anos, uma garrucha calibre 22, carregada com duas munições. Com o outro suspeito, de 19 anos, localizaram em seu bolso, 14 munições calibre 22 e três papelotes de cocaína.

O menor informou que seguiam para o estádio municipal com os demais abordados, onde acontecia a final do Campeonato Municipal. Ambos foram detidos em encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.