Motociclista é arremessado após ser atingido por carro em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido e precisou ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, na manhã desta quarta-feira (27), após ser arremessado por um carro na avenida Aristides Campos, na altura do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: 10 minutos de abordagens: prisão de foragido e apreensão de drogas

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local, o condutor do automóvel relatou que seguia sentido ao bairro Sumaré quando um Corolla parou para realizar uma manobra à esquerda e em local proibido. Ao desviar deste carro, o motorista do Uno colidiu na moto, que trafegava no mesmo sentido.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia do município. Nenhuma irregularidade foi constatada com o condutor do Uno, da motocicleta e nos veículos. O estado de saúde do motociclista não foi informado.

Vídeo: Reprodução/Redes sociais