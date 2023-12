10 minutos de abordagens: prisão de foragido e apreensão de drogas

Aproximadamente às 20h00, policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam comando de fiscalização estática, quando avistaram um homem de 22 anos, transitando às margens da rodovia, no km 257 da BR 101, na Serra, na Grande Vitória.

Ao realizar a abordagem e a consulta do indivíduo nos sistemas disponíveis, foi encontrado um Mandado de Prisão em seu desfavor, por furto, emitido pela 3ª Vara Criminal de Linhares.

Vale ressaltar que no momento da abordagem o indivíduo se encontrava usando uma tornozeleira eletrônica, aparentemente danificada.

Em seguida, às 20h10, a equipe teve sua atenção voltada para o veículo HONDA CG 160 Start, cujo passageiro, ao avistar a fiscalização, fez um movimento de colocar, bruscamente, alguma coisa em seu bolso.

Foi dada ordem de parada ao condutor da moto que se identificou como motorista de aplicativo, informando que pegou o passageiro e estaria levando-o para uma festa, mostrando inclusive o trajeto da corrida no aplicativo.

Leia também: Veículo roubado e clonado é recuperado pela PRF na BR-101

Já o passageiro demostrava bastante nervosismo movendo o corpo, como quem quisesse ocultar algum objeto, o que aumentou a suspeição dos policiais.

Foi realizada busca pessoal no passageiro, um homem de 20 anos, sendo localizado em seu bolso, vários pinos de cocaína e um frasco com cloreto de etila (substância conhecida como “Loló’).

Duas prisões realizadas em minutos, garantindo que um foragido da justiça e um traficante fossem retirados das rodovias.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a polícia judiciária.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.